Власти Якутии изменили релиз об «обязательной» вакцинации от ковида

Власти Якутии исправило релиз о массовой вакцинации, убрав из него слово «обязательная». Обновленные сообщения появились на сайте и во всех официальных аккаунтах правительства республики в соцсетях.

Теперь в сообщении говорится о том, что на основании постановления главного санитарного врача Якутии работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник согласно приказу работодателя, должен явится в прививочный пункт. Там он может получить прививку, оформить информированный отказ от прививки, либо получить медицинский отвод.

Изначально якутские власти заявили, что все работодатели обязаны обеспечить обязательную вакцинацию сотрудников. Противников прививок в случае отказа обещали не пускать на работу. Помимо этого, за нарушение новых правил пообещали ввести крупные штрафы.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева заявила, что коллективный иммунитет в республике должен быть выработан в кратчайшие сроки.

В центре Гамалеи в ответ заявили, что обязательная вакцинация — это уже перебор. По словам ученого-вирусолога Феликса Ершова, всех поголовно прививать не имеет смысла, так как люди могут быть уже с антителами. Не нужна вакцина и носителям коронавируса, которые бессимптомно болеют на ногах.