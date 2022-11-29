29 ноября 2022, 21:48
Власти Истры опровергли данные о госпитализации сотрудников Ozon в больницы города
Глава округа Истра Витушева опровергла госпитализацию работников Ozon в местную больницу
Сотрудников компании Ozon, у которых выявлен инфекционный менингит, не госпитализировали в больницы Истры, заявила глава городского округа Татьяна Витушева. Ее слова привел Telegram-канал RT.
«Поскольку выявлен случай инфекционного менингита у одной из сотрудниц склада, медицинскими учреждениями проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, а именно госпитализация пациентов с признаками ОРВИ на стационарное лечение», — пояснила она.
Реклама
Глава городского округа Истра добавила, что заболевшие проживали в общежитии в Красногорске. Всех контактировавших с ними поместили в местную больницу.
Реклама
Компания Ozon сообщила ранее, что несколько сотрудников склада на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Помещения, где находились эти работники, уже обработаны. Склад работает в штатном режиме.
Ранее иммунолог Николай Крючков развеял миф о передаче менингита путем бытового контакта. По его словам, инфекцией можно заразиться только если человек находится рядом с чихающим или кашляющим больным.
Реклама
Реклама