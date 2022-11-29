Общество 29 ноября 2022, 21:48 Власти Истры опровергли данные о госпитализации сотрудников Ozon в больницы города Глава округа Истра Витушева опровергла госпитализацию работников Ozon в местную больницу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудников компании Ozon, у которых выявлен инфекционный менингит, не госпитализировали в больницы Истры, заявила глава городского округа Татьяна Витушева. Ее слова привел Telegram-канал RT.

«Поскольку выявлен случай инфекционного менингита у одной из сотрудниц склада, медицинскими учреждениями проводятся профилактические противоэпидемические мероприятия, а именно госпитализация пациентов с признаками ОРВИ на стационарное лечение», — пояснила она.

Реклама

Глава городского округа Истра добавила, что заболевшие проживали в общежитии в Красногорске. Всех контактировавших с ними поместили в местную больницу.

Реклама

Компания Ozon сообщила ранее, что несколько сотрудников склада на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Помещения, где находились эти работники, уже обработаны. Склад работает в штатном режиме.

Ранее иммунолог Николай Крючков развеял миф о передаче менингита путем бытового контакта. По его словам, инфекцией можно заразиться только если человек находится рядом с чихающим или кашляющим больным.