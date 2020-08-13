Власти Иркутской области объяснили ситуацию с тесным туалетом в школе, фотографии которого распространились в Сети.

Кадр сделан в учебном учреждении деревни Манзурка. На снимке видно, что унитазы установлены вплотную к стене, что исключает возможность их эксплуатации. Как отметили пользователи, эту уборную сделали по программе улучшения деревенских школ.

Председатель думы муниципального Качугского района Андрей Саидов сообщил, что сантехническое оборудование со снимков не использовалось, а находилось лишь на хранении. По его словам, в будущем эти унитазы введут в эксплуатацию, информирует радио «Говорит Москва».

«Со слов директора МКОУ Манзурской СОШ четыре унитаза поставлены на хранение в отдельную комнату, которая не функционирует и не используется по назначению. В МКОУ Манзурской СОШ планируется проведение капитального ремонта, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение», — уточнил Саидов.

По факту публикаций в социальных сетях в МКОУ Манзурской СОШ проводят служебную проверку. В настоящий момент комната с фотографии уже пустая, унитазы и фановая труба были сняты.