Общество 04 декабря 2023, 10:12 Власти Иркутска пообещали помочь семье зарезанного на остановке мальчика Мэрия Иркутска заявила, что поможет семье убитого на остановке подростка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мэр Иркутска Руслан Болотов в Telegram-канале сообщил, что семья 15-летнего школьника, убитого 2 декабря на остановке, получит помощь. Он также выразил соболезнования родным погибшего подростка.

Конфликт между подростками произошел на Байкальской улице. Один из них нанес школьнику четыре ножевых ранения, от которых пострадавший скончался. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве.

Реклама

В результате оперативной работы силовики задержали шесть участников конфликта. Некоторые СМИ распространили информацию о том, что причастный к убийству подросток подражал героям популярного сериала «Слово пацана».

В МВД РФ заявили, что это не соответствует действительности. Подозреваемый в убийстве на допросе сообщил, что не смотрел сериал. Отсутствие связи между кинолентой и преступлением также подтвердила детский омбудсмен в Иркутской области.