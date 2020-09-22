Власти Ингушетии ввели ограничения на свадьбах

По данным NEWS.ru, кортеж теперь может состоять не более, чем из четырех машин. За нарушения будут штрафовать на сумму 50 тысяч рублей и деньги потратят на помощь малоимущим.

Также во время свадеб ввели запрет на стрельбу из оружия.

Ранее пятилетний мальчик погиб в результате несчастного случая на свадьбе в США. Инцидент произошел в Чикаго. Свадебное торжество проходило в отеле Drake Hotel. Семья ребенка прибыла на праздник из Гленвью, штат Иллинойс, передает New York Post.

В ресторане мальчик залез на стол, а когда спускался обратно, взялся руками за край гранитной столешницы. Так он пытался сохранить равновесие. Но столешница не выдержала, наклонилась и упала на ребенка. Он получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Но врачи не смогли помочь малышу и он скончался.

В Сети начался сбор денег для помощи матери мальчика. Персонал отеля выступил с заявлением, что все сотрудники соболезнуют родителям погибшего ребенка и очень переживают из-за того, что случилось.