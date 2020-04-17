Власти ХМАО предложили вахтовиков с признаками ОРВИ отправлять на карантин

Вице-губернатор высказал идею о создании карантинных зон. Они могут находиться как внутри вахтового поселка, так и за его пределами. По его словам, кроме этого, необходимо создать карантинные контрольные группы, в которые будут входить как медики, так и те, кто будет контролировать передвижение вахтовиков.

На данный момент в ХМАО находятся 64 тысяч вахтовиков, при этом только 5,5 тысячи — местные жители.