Общество 16 марта 2023, 16:32 Власти Херсонской области заявили об идущей войне за умы людей Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что в мире идет война за умы людей РИА «Новости»

Читать 360tv в

В настоящее время в мире идет жестокая война, целью которой являются умы людей. Об этом на торжественном собрании по случаю девятой годовщины Крымской весны заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас идет непримиримая и жесточайшая война не только на линии соприкосновения в зоне боевых действий, но и за умы людей. Есть огромный информационный фронт, который решает будущее», — сказал он.

Реклама

Сальдо отметил, что все больше и больше правда проникает через стену, выстроенную киевским режимом под руководством англосаксонских руководителей.

Реклама

«Вот эта правда проникает все больше через блогерство и Telegram-каналы. Она, несомненно, достигнет того, что мы все равно добьемся той цели, которую поставил Верховный главнокомандующий», — добавил глава региона.

Ранее Сальдо заявил, что российские военные полностью контролируют ситуацию на левом берегу Днепра. Также он отметил, что ВСУ не удастся дойти до Крыма, несмотря на все обещания.