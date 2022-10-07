Власти Херсонской области заявили, что ВСУ не смогут разрушить Антоновский мост | 360°

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Власти Херсонской области заявили, что ВСУ не смогут разрушить Антоновский мост

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: ВСУ не смогут разрушить Антоновский мост

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У Вооруженных сил Украины не получится разрушить Антоновский мост, констатировал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с ТАСС. Он напомнил, что по мосту в Херсоне стреляют три месяца, и до сих пор не удалось повредить ни один пролет.

«Возможности разрушить такое сооружение, как Херсонский мост, нет. Надо еще год или два стрелять, чтобы что-то там произошло. Три месяца по нему стреляют, и ни один пролет не рухнул», — заметил Стремоусов.

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Он отметил: дело в том, что это сооружение строили «советские люди».

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Антоновский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон с частью области на другом берегу Днепра. В последнее время украинские боевики обстреливают его регулярно. Днем 6 октября ВСУ в очередной раз ударили по мосту, однако российские системы противовоздушной обороны отразили атаку, сбив пять ракет HIMARS. Антоновский мост уцелел.

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