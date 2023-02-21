21 февраля 2023, 14:51
Власти Херсонской области вновь анонсировали скорое освобождение региональной столицы
Врио главы региона Сальдо: Херсон скоро вернется под контроль России
Херсон удастся освободить уже очень скоро. Об этом заявил РИА «Новости» временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Херсон будет освобожден в недалеком, обозримом будущем», — выразил уверенность он.
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Аналогичное заявление Сальдо делал на прошлой неделе в кулуарах семинара для региональных штабов участников акции «Мы вместе». Тогда врио главы региона напомнил, что осенью Вооруженные силы России оставили Херсон лишь временно, и предположил, что «совсем скоро» город вот-вот вновь окажется «в полном составе Херсонской области». Сальдо также заметил, что грамотная эвакуация, проведенная российской стороной, позволила доставить с правого берега на левый около 150 тысяч херсонцев.
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Между тем жители, оставшиеся на оккупированной части правого берега, постоянно жалуются на бесчинства ВСУ: солдаты грабят дома и, угрожая оружием, вымогают у людей ценности и деньги. Недавно двух жителей, которые попытались помешать грабежу, ранили.
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