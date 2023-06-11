Общество 11 июня 2023, 23:26 Власти Херсонской области подтвердили затопление кладбищ Власти Херсонской области: размытие захоронений на трех кладбищах маловероятно РИА «Новости»

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Наводнение, вызванное разрушением дамбы Каховского водохранилища, привело к затоплению трех кладбищ в Херсонской области, но вероятность того, что вода размоет захоронения, мала. Об этом сообщили в пресс-службе врио губернатора региона Владимира Сальдо, отметил ТАСС.

Затопленные три кладбища находятся в Алешкинском и Голопристанском муниципальных округах.

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«В районе Алешек вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах есть, однако размытие самих захоронений маловероятно. Что касается кладбища в Голопристанском муниципальном округе, то вероятность его размытия очень мала», — отметили в пресс-службе врио губернатора региона.

Спасательная операция в Херсонской области переходит в гуманитарную, заявил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Уровень воды после разрушения дамбы в Каховской АЭС продолжает снижаться.

Не готовых к эвакуации жителей региона снабжают водой и продуктами. Бригады медиков по необходимости выезжают к людям на лодках.