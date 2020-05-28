Власти Хакасии объяснили задержки выплат медикам на 35 млн

«Как и в большинстве регионов, у нас задержки были связаны с трактовкой федерального постановления о порядке выплат медикам. Все эти вопросы были федеральными органами власти согласованы, и в итоге все предписания прокуратуры исполнены», — отметила она.

В результате медики получили деньги за апрель, теперь начались майские выплаты. По словам Семеновой, все недочеты устранены. Кроме того, приняты все меры, чтобы в дальнейшем не допустить подобного развития событий.

Ранее Минздрав Хакасии не перечислил выплаты за март–апрель врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. После этого глава республики Валентин Коновалов получил представление от прокуратуры.

Президент России Владимир Путин раскритиковал за неверную формулировку документ по выплатам медицинским работникам, принятый правительством. Он потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за саму работу, а не за отработанные часы.