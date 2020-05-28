    28 мая 2020, 17:50

    Власти Хакасии объяснили задержки выплат медикам на 35 млн

    Алена Макаренко

    Врачам из Хакасии задолжали более 35 миллионов рублей. Оказалось, что это произошло из-за двоякой формулировки в постановлении правительства. Так ситуацию прокомментировала и. о. руководителя пресс-службы главы Хакасии и правительства Ольга Семенова, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
    Власти Хакасии объяснили задержки выплат медикам на 35 млн

    «Как и в большинстве регионов, у нас задержки были связаны с трактовкой федерального постановления о порядке выплат медикам. Все эти вопросы были федеральными органами власти согласованы, и в итоге все предписания прокуратуры исполнены», — отметила она.

    В результате медики получили деньги за апрель, теперь начались майские выплаты. По словам Семеновой, все недочеты устранены. Кроме того, приняты все меры, чтобы в дальнейшем не допустить подобного развития событий.

    Ранее Минздрав Хакасии не перечислил выплаты за март–апрель врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. После этого глава республики Валентин Коновалов получил представление от прокуратуры.

    Президент России Владимир Путин раскритиковал за неверную формулировку документ по выплатам медицинским работникам, принятый правительством. Он потребовал предоставлять надбавки в полном объеме за саму работу, а не за отработанные часы.