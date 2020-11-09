Власти Хакасии объяснили отказ положить в больницу 90-летнюю женщину

Для 90-летней жительницы Хакасии с поражением легких, которую не положили в больницу, зарезервировали место в ковидном госпитале. Чувствует она себя нормально. Об этом «360» рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Для этой женщины 90-летней сейчас зарезервировано место в отделении ковидном кожно-венерологического диспансера нашего — там развернуты койки. Смотрите, какая ситуация сейчас: самочувствие у женщины хорошее. КТ [легких] у нее одна — это незначительное поражение. Но у женщины не брали тестов, когда ее вчера привезли, она была без тестов», — пояснили в пресс-службе.

Собеседница добавила, что сейчас пациентке сделали тест и результат будет известен завтра. Пока в стационар из-за этого ее не кладут.

«Если у нее не выявят коронавируса, то для нее будет опасно лежать в отделении. Таким образом, врачи сейчас оберегают ее», — добавили в правительстве Хакасии.

Накануне в Сети разошлось видео, на котором фельдшер скорой помощи возмущается, что 90-летнюю заболевшую старушку отказываются класть в больницу в Хакасии.