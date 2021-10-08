Власти Хабаровского края могут ввести QR-коды, чтобы пресечь появление на массовых мероприятиях не вакцинированных людей. Об этом сообщил портал transsibinfo.com.

С этим предложили выступили сотрудники регионального Роспотребнадзорана в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме QR-кода о вакцинации может быть предъявлена справка о том, что ее обладатель перенес заболевание не ранее, чем полгода назад.

Аналогичные меры введены уже в 16 регионах РФ для посетителей заведений общепита, досуговых учреждений и и других мест массового пребывания людей.