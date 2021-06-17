Власти Гонконга признали российскую вакцину «Спутник V»

Вакцину «Спутник V» включили в список препаратов от коронавируса, признаваемых в Гонконге, специальном административном районе Китая. Туристы, сделавшие прививку российской вакциной, вместо 21 дня пробудут на карантине две недели.

«Таким образом, для резидентов города, полностью вакцинированных российским препаратом „Спутник V“ (т. е. при условии, что прошло 14 дней после инъекции ее второго компонента), обязательный карантин будет сокращен по прибытии из России с 21 дня до 14 дней карантина и семи дней самонаблюдения», — сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Гонконге.

При полете в Гонконг нужно иметь сертификат вакцинации и отрицательный результат теста на коронавируса, сданный не ранее, чем за трое суток до вылета, а также бронь в одной из рекомендованных правительством гостиниц, где можно провести карантин. Для вакцинированных «Спутником V» он составит 14 дней, вместо 21.

Въезд в Гонконг открыт только для резидентов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» способен защитить организм от индийского штамма коронавируса. В Индии вакцинация препаратом от НИЦЭМ имени Гамалеи началась с 15 июня.