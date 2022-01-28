Власти Германии сократят дотации в строительной сфере

Правительство Германии решило сократить субсидии в сфере строительства. Об этом сообщило ИА REGNUM.

По данным ИА Nation News, это осложнит ситуацию на рынке недвижимости. В результате произойдет остановка строительства 80 тысяч жилых объектов.

«Жилищная отрасль сможет продолжать предлагать более низкую арендную плату для социального жилья только в том случае, если субсидии сохранятся», — заявил генеральный директор федеральной ассоциации немецких строительных компаний Ингеборг Эссер.