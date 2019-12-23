Власти Германии лишают россиян в ФРГ пенсий из России

По данным информагентства, власти Германии убеждены, что нельзя получать две пенсии за один и тот же стаж. При этом у местных немцев есть три пенсии — от государства, страховой компании и фирмы, где они работали.

«Нестабильный курс рубля зачастую приводит к тому, что фактически удерживается значительно большая сумма по сравнению с начисленной. Никакие расходы, связанные с получением денег из России, Deutsche Rentenversicherungsträger не компенсирует», — пояснил Муррей.

В свою очередь российский пенсионер Райнгольд Шульц, живущий в ФРГ, рассказал об «обходных маневрах». Например, есть такие, кто втайне оформляет получение пенсии по доверенности родственникам, проживающим в РФ. Другой вариант — приезд туда раз в год и трата скопленных денег на отдых или на свои нужды.

«Многие, даже беженцы, даже контингентные, свои приватизированные в прежнем месте жительства квартиры сдают в аренду и тайно имеют от этого дополнительные доходы», — пояснил Шульц.