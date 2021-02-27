Власти, эксперты и бизнесмены обсудили перспективы развития Печенгского округа Мурманской области

26 февраля на базе Центра социальных проектов Печенгского округа «Вторая школа» состоялся Круглый стол, в рамках которого представители Совета Федерации и Госдумы РФ, правительства Мурманской области, администрации района и компании «Норникель» обсудили перспективы развития округа. В обсуждении также приняли участие бизнесмены, экологи и другие эксперты.

Тема поднялась в связи с закрытием Плавильного цеха «Норникеля», который расположен в поселке Никель, в декабре 2020 года. Это решение стало одним из важных шагов на пути компании к «зеленому» производству.

«Проделана масштабная работа, результатом которой станет снижение выбросов диоксида серы в атмосферу Кольского полуострова практически в 20 раз. Ликвидация технологически и экологически несовершенных производств, модернизация оборудования, создание новых технология стали основным драйвером для достижения этого результата», — рассказал гендиректор Кольской ГМК, вице-президент «Норникеля» Евгений Борзенко.

К закрытию Плавильного цеха компания подходила комплексно — и с технологической точки зрения, и с социальной. На закрывающемся предприятии было проведено анкетирование, чтобы понять, кто из сотрудников готов продолжить работу в других структурах компании (таких оказалось 72%), а кто хочет уволиться или выйти на пенсию.

«В этих двух основных направлениях мы и разработали социальные программы: сохранение и адаптация работников в других подразделениях и помощь тем, кто решил расстаться с компанией», — добавил Евгений Борзенко. Вице-президент подчеркнул, что все вопросы с сотрудниками цеха были улажены, и поблагодарил коллектив за труд и понимание.

На реализацию этих мероприятий «Норникелем» было выделено более 900 млн рублей. Следующим шагом станет реконфигурация производства и закрытие с 1 марта Металлургического цеха в Мончегорске, где уже также проведено анкетирование среди персонала и запланированы социальные программы.

В концепцию устойчивого развития, которой придерживается компания, входит и освоение бывших промышленных зон, какой и станет Печенгский округ. Помимо поддержки здравоохранения, образования, «Норникель» займется стабилизацией социально-экономической ситуации в поселке Никель, стимулируя развитие местного бизнеса.

«В июне 2020 года стартовал инициированный „Норникелем“ долгосрочный проект „Мир новых возможностей“, по условиям которого компания предоставляет предпринимателям беспроцентный займ до 30 млн рублей на создание бизнеса в Печенгском округе. В декабре компания выбрала 11 бизнес-проектов, компания выделит на это почти 185 миллионов рублей», — рассказал старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля» Андрей Бугров.

Одним из таких проектов стала пекарня-кондитерская Зои Тульцевой из Заполярного под названием Brød, что в переводе с норвежского языка означает «хлеб». «Сначала я пекла для семьи, для друзей. Я стала обучаться у мировых кондитеров, лет пять я мечтала открыть кондитерскую, и, увидев объявление о конкурсе, я решила принять участие», — рассказала Зоя во время Круглого стола. — «Кондитерская предполагает посадочные места, детскую игровую зону, зону пеленания. И, конечно, кофе и выпечку!»

По 30 млн рублей получат проекты по производству абразивных материалов, по созданию молочно-товарной фермы, 28 млн рублей выделят на открытие в Заполярном гостиничного комплекса, будет создан экозавод по переработке вторичных пластиковых материалов и пр. Реализация программы приведет к развитию туристической индустрии, повышению качества городской среды и привлекательности территории для жителей и туристов, уверены создатели конкурса. «Все эти меры позволят улучшить инфраструктурное и имиджевое состояние Мурманской области», — отметил Андрей Бугров.

Слова старшего вице-президента «Норникеля» подтвердил и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов: «Это имеет стратегическое значение для Мурманской области и страны. То, что компания поддерживает мероприятия по сохранению уровня занятости, социальной поддержке бывших сотрудников закрытых производств, помогает малому и среднему бизнесу, демонстрирует: „Норникель“ выполняет все взятые на себя очень высокие социальные обязательства».

Важный вопрос для местных жителей — это текущая экологическая ситуация в районе, ведь многолетняя работа предприятий оставила свой след на территории. Руководитель Кольской ГМК Евгений Борзенко уверил, что ситуация будет обязательно улучшаться под контролем компании: «В ближайшее время проектный институт „Гипроникель“ выпустит проект по демонтажу и рекультивации промышленной площадки Плавильного цеха. Мы открыты для работы с инвесторами, которые, возможно, захотят развивать свой бизнес с использованием этих территорий, но всё то, что не будет востребовано, будет демонтировано, зачищено и рекультивировано. Это большие деньги — не один миллиард рублей, а ориентировочные сроки окончательного завершения этих работ — это 2027 год».

Александр Никитин, глава экологического правового центра «Беллона», отметил, что многие экологические организации наблюдают за тем, что происходит в «Норникеле». «Те планы, о которых мы сегодня услышали, впечатляют. На закрытие Плавцеха в Никеле положительно отреагировали и российская, и норвежская стороны. Теперь общественные организации должны иметь всю информацию о том, как реализуется та дорожкая карта, о которой сегодня рассказал Андрей Бугров», — добавил руководитель «Беллоны».