  • Власти Екатеринбурга пожалуются на ювелирный салон за порчу тротуара

    02 октября 2019, 20:40

    Артур Блянихов

    Екатеринбургская администрация намерена обратиться к правоохранителям с жалобой на ювелирный салон, владельцы которого испортили тротуарную плитку на проспекте Ленина. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, предприниматели с помощью железных штырей с тросами разместили перед витриной магазина надувную рекламную конструкцию.

    «Городские службы благоустройства считают вкручивание рекламных конструкций в свежеуложенную гранитную плитку на проспекте Ленина вандализмом», — пояснили в пресс-службу мэрии, добавив, что сейчас подсчитывается ущерб от действий магазина.

    Уточняется, что общая стоимость укладки тротуара на проспекте Ленина превысила 216 миллионов рублей.