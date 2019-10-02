Власти Екатеринбурга пожалуются на ювелирный салон за порчу тротуара

По данным информагентства, предприниматели с помощью железных штырей с тросами разместили перед витриной магазина надувную рекламную конструкцию.

«Городские службы благоустройства считают вкручивание рекламных конструкций в свежеуложенную гранитную плитку на проспекте Ленина вандализмом», — пояснили в пресс-службу мэрии, добавив, что сейчас подсчитывается ущерб от действий магазина.

Уточняется, что общая стоимость укладки тротуара на проспекте Ленина превысила 216 миллионов рублей.