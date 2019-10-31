  • Власти Екатеринбурга объяснили укладку плитки в снег

    31 октября 2019, 21:35

    Валерия Шафирко

    Специалисты не допустили нарушений при укладке плитки в Академическом районе Екатеринбурга, так как укладывать плитку в снегопад возможно при создании определенных условий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

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    «Штучные изделия, а тротуарная плитка является штучным изделием, можно укладывать при минусовой температуре в том случае, если она укладывается на заранее подготовленную „подушку“ — имеется в виду насыпь из различных материалов, где верхним слоем является песок», — приводит агентство слова собеседника.

    Представитель пресс-службы мэрии Екатеринбурга отметил, что технологических нарушений в этом нет. Он также добавил, что нельзя укладывать асфальт в снег, а штучные изделия — можно.

    Интерес к укладке плитки в Екатеринбурге возник после того, как местные СМИ обратили внимание на то, что в Академическом районе на улице Рябинина ведутся работы по укладке тротуарной плитки во время снегопада.