Власти Екатеринбурга объяснили укладку плитки в снег

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«Штучные изделия, а тротуарная плитка является штучным изделием, можно укладывать при минусовой температуре в том случае, если она укладывается на заранее подготовленную „подушку“ — имеется в виду насыпь из различных материалов, где верхним слоем является песок», — приводит агентство слова собеседника.

Представитель пресс-службы мэрии Екатеринбурга отметил, что технологических нарушений в этом нет. Он также добавил, что нельзя укладывать асфальт в снег, а штучные изделия — можно.

Интерес к укладке плитки в Екатеринбурге возник после того, как местные СМИ обратили внимание на то, что в Академическом районе на улице Рябинина ведутся работы по укладке тротуарной плитки во время снегопада.