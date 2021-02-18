Власти Дзержинска назвали причину голубого окраса местных собак

Пойманные в Дзержинске собаки с голубой шерстью извалялись в пигменте берлинская лазурь на закрытом предприятии «Оргстекло». Это показали анализы, проведенные в НИИ химии при Нижегородском государственном университете. Об этом сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

Для здоровья животных этот краситель опасности не представляет. Это подтверждают результаты анализов, которые провели ветеринары.

Собаки пока остаются в госпитале «Зоозащита-НН». Врачи-ветеринары делают им прививки и оказывают медицинскую помощь.

После карантина одну собаку оставят в местном приюте, двух пристроят в муниципальное учреждение Дзержинска. Еще для четырех пока ищут новых хозяев.

Накануне в социальных сетях появилась новая фотография из Дзержинска. На этот раз пес был розового цвета. Администратор местного сообщества во «ВКонтакте» Алексей рассказал, что снимок ему прислал один из жителей города. Розового пса нашли около завода «Кристалл».

По словам собеседника, после славы голубых собак какой-то шутник решил покрасить животное в розовый цвет красителем ради нового витка хайпа. Связь с химией Алексей исключил. Он пояснил, что на заводе, около которого нашли пса, ее не использовали.