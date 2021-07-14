«Власти дождались, когда мы выросли». Многодетную семью в Саратове вынудили более 20 лет жить в детском саду

В Саратове многодетной семье уже 20 лет приходится жить в детском саду. Семье временно выделили в нем помещение, но жилье так и не предоставили.

Многодетная семья живет в помещении детского сада, которое шкафами разгорожено на две комнаты. От остальных детей в садике их отделяет только стена.

Светлана Ерахтина приехала в Саратов в 1996 году. Тогда ее семья снимала в городе частный дом. Но потом хозяйка решила продать его. И жить стало негде. В квартиру их никто не брал, так как у них было много детей.

Светлана переехала с семьей из города Уварово, где после закрытия завода не осталось никакой работы, а детям было негде учиться. После того как в 1998 году женщина написала письмо президенту, их прописали в детском саду. Светлана одна воспитывала четырех своих детей и четырех приемных.

«Дети уже выросли, мы живем здесь 22 года. Троим детям-сиротам от государства дали по однокомнатной квартире. Четвертая сирота еще не получила, долго судиться», — рассказала она.

Женщина направила обращение в прокуратуру, попросив решить вопрос с жильем.

Сейчас в детском саду прописаны 10 человек: Светлана, ее старшая дочь Екатерина и ее трое детей, младшая дочь с ребенком, а также сын с дочерью и сирота.

Екатерина, старшая дочь Светланы, рассказала «360», что в ситуации пообещал разобраться глава саратовского СК Анатолий Говорунов. Следователь начал проверку, взял у семьи ксерокопии всех документов, куда они обращались. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя тоже пообещала разобраться в этом вопросе.

Первый замглавы администрации Заводского района Саратова Владимир Чирсков заявил, что семье не могут выдать жилье из маневренного фонда, так как там идет по шесть квадратных метров на человека, а это меньше, чем есть у них сейчас. Или по 16 квадратных метров на человека, если ждать по очереди. Этот вопрос будут изучать, возможно ли вообще такое с юридической точки зрения, сказал Екатерина. Зампред правительства Саратовский области Роман Грибов в ответ на слова Чирскова заявил, что если семья будет ждать очереди, то она дойдет до них лет через 50.

Сироте Дарье, которая единственная до сих пор не может получить жилье по решению суда, по словам Екатерины, вместо этого пытаются «втюхать» сертификат на покупку квартиры. Сумму при этом не озвучивают.

Светлана стоит 1008-й в очереди на получение жилья. А детям, которые уже выросли, ничего не положено.

«Мое мнение, что маме должны дать то, что ей полагалось, когда она была многодетная опекун — мать-одиночка! А не так, что власти дождались, когда мы выросли, и теперь хотят избавиться от нас», — заявила Екатерина.

Недавно по решению суда от семьи потребовали оплатить услуги ЖКХ. Деньги за проживание в том числе затребовали с сироты.