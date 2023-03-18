Общество 18 марта 2023, 13:10 Власти Донбасса поблагодарили жителей Крыма за пример и всестороннюю помощь Врио главы ДНР Пушилин: в Донбассе благодарны крымчанам за пример и помощь РИА «Новости»

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Жители Крыма девять лет назад на референдуме показали Донбассу пример единства и силы духа. Сотрудничество двух регионов будет развиваться. Об этом написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем в Telegram-канале.

«Мы благодарны нашим братьям за пример, всестороннюю помощь и вовремя подставленное братское плечо, когда на землю Донбасса посягнул неонацизм», — отметил врио главы ДНР.

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По его словам, Крым уверенно развивается в дружной семье регионов Российской Федерации. Пушилин выразил уверенность, что дружественные связи и сотрудничество регионов будут развиваться и крепнуть.

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Главы ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что крымчане стали пионерами.

«Жители Луганщины всей душой болели за вас и радовались тому, что российский флаг взвился над Крымом, веря, что правда восторжествует и на нашей земле», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сенатор Сергей Цеков счел Крым примером для новых регионов России.