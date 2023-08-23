Общество 23 августа 2023, 18:40 Власти ДНР запланировали отремонтировать весь жилой фонд к 2030 году Пушилин: ДНР приняла план восстановления жилья до 2030 года Unsplash

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Власти ДНР поставили задачу привести в порядок весь жилой фонд в республике к 2030 году. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

К 2026 году должны отремонтировать жилье в многоквартирных домах, к 2028-му - индивидуальный жилой фонд. Пушилин добавил, что в Донецкой Народной Республике будут не только ремонтировать жилье, но и строить новое.

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«Одних только лифтов надо отремонтировать и заменить более пяти тысяч. Часть домов уже нет смысла ремонтировать, надо строить вместо них новое жилье, и переселять туда людей», — процитировал врио главы ДНР ТАСС.

Ранее агентства недвижимости предложили правительству России начать субсидировать аренду жилья молодым семьям, писал «Царьград». В издании отметили, что в случае принятия инициативы размер возврата может составить 30 процентов от уплаченной суммы.