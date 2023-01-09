Общество 09 января 2023, 13:11 Власти ДНР предложили возродить советскую антишпионскую организацию «Смерш» Советник врио главы ДНР Гагин: в России стоит воссоздать контрразведку «Смерш»

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На фоне недавних заявлений Госдепа США властям России стоит воссоздать группировку контрразведки «Смерть шпионам» — «Смерш». Таким мнением в интервью РИА «Новости» поделился советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что представители Госдепа с одной стороны выражают солидарность со сторонниками мирного будущего. А с другой — согласовывают отправку вооружения на баланс ВСУ. Стоимость этих поставок оценивается в десятки миллиардов долларов.

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По мнению Гагина, это заявление Госдепа предназначалось для определенной аудитории.

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На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой «российской интеллигенции», — отметил он.

Гагин заявил, что эти высказывания стоит расценивать как измену Родине и попытки привлечь новых сторонников свержения текущей власти. По его мнению, всплеск активности так называемой «российской интеллигенции» говорит о необходимости создать аналог советской контрразведки «Смерш».

«Она была призвана еще в те годы для борьбы с диверсантами, предателями, и в том числе с диверсантами в культурной сфере», — напомнил Гагин.

Эту организацию создали по приказу вождя СССР Иосифа Сталина в апреле 1943 года. Ряд экспертов считает, что именно благодаря «Смершу» удалось избежать срыва операций Красной армии вражескими спецслужбами.