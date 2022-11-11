Общество 11 ноября 2022, 10:52 Власти ДНР попросили присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы» Народный совет ДНР попросил Путина сделать Мариуполь «Городом воинской славы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народный совет ДНР обратился с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину присвоить звание «Город воинской славы» Мариуполю. Такое заявление появилось в Telegram-канале парламента Донецкой Народной Республики.

«Народный совет ДНР обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю почетного звания Российской Федерации „Город воинской славы“», — сказано в сообщении.

Реклама

Также парламентарии попросили Путина присвоить Горловке звание «Город трудовой доблести».

Реклама

Вооруженные силы Украины продолжают ежедневно обстреливать Донецкую Народную Республику. Утром 11 ноября под огнем оказались населенные пункты Докучаевск и Розовка. Последнюю атаковали с позиций в Константиновке в 04:50. По селу выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Докучаевск оказался под обстрелом спустя 10 минут. Украинские артиллеристы вели атаку из Новомихайловки и использовали четыре снаряда калибром 152 миллиметра.