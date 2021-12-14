Власти деревни в Башкирии обесточили фонари, купленные жителями за свои деньги

Жители башкирской деревни Базилевка скинулись на уличное освещение и самостоятельно установили новые фонари. Многолетние ожидания света от местных властей ни к чему не привели. Однако последние так и не дали людям насладиться достижениями технического прогресса. Об этом сообщил Telegram-канал «Ньюсач».

По данным канала, жители деревни Базилевка в Башкирии много лет ждали, когда местные власти сделают уличное освещение в их населенном пункте. В результате они решили действовать самостоятельно. Собрали деньги, купили необходимое оборудование и сами установили их на улице.

Узнав о произошедшем, чиновники отрезали фонари от линии электропередач.

Свои действия они объяснили простой фразой: «Установка фонарей незаконна».

По информации Telegram-канала Readovka, последние 10 лет жители этого же села жаловались на проблемы с водой. В 2011 году люди также за свой счет сделали проект водоснабжения и пытались его реализовать, но обанкротился подрядчик. Несмотря на многочисленные жалобы, проблему с водой в Базилевке не решили до сих пор.