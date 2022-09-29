Власти Дербента объяснили появление в городе машины с оповещением о явке в военкомат | 360°

Общество 29 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Власти Дербента объяснили появление в городе машины с оповещением о явке в военкомат Администрация Дербента: оповещение о явке в военкомат через громкоговорители отменили РИА «Новости»

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На улицах Дербента заметили автомобиль, который через громкоговорители транслировал требование к мужчинам срочно явиться в военкомат. В администрации города заявили, что оповещение проводилось по просьбе военкомата, но пока его отменили из-за некорректной формулировки.

«Да, оповещение производится по просьбе военкомата через машины управления ГО и ЧС. Это, конечно, не означает мобилизацию всех мужчин», — сказал руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов в комментарии РБК.

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Раджабов пояснил, что приглашение касалось тех мужчин, которым должны были вручить повестки, но их «сложно найти на местах».

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«Мы понимаем, что, возможно, формулировка не совсем корректная, поэтому мы сейчас отменили это оповещение и планируем изменить формулировку», — заключил он.

Частичную мобилизацию в России начали проводить с 21 сентября. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

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