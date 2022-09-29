Власти Дербента объяснили появление в городе машины с оповещением о явке в военкомат | 360°

Все новости

Спецоперация

29 сентября 2022, 16:09

Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Подмосковье

29 сентября 2022, 16:06

Техническое оснащение лесных пожарных обновили в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 15:55

Украинский беспилотник сбросили на территорию Запорожской АЭС

Мир

29 сентября 2022, 15:48

Попавшие под обстрел ВСУ под Харьковом машины с беженцами имели надписи «Дети»

Подмосковье

29 сентября 2022, 15:44

Строительство нового детского сада в Кубинке завершится до конца года

Мир

29 сентября 2022, 15:36

Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС

Общество

29 сентября 2022, 15:35

Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва

Эксклюзив

29 сентября 2022, 15:32

«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными

Общество

29 сентября 2022, 15:32

Судебные приставы Подмосковья приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей

Общество

29 сентября 2022, 14:33

Власти Дербента объяснили появление в городе машины с оповещением о явке в военкомат

Администрация Дербента: оповещение о явке в военкомат через громкоговорители отменили

Читать 360tv в

На улицах Дербента заметили автомобиль, который через громкоговорители транслировал требование к мужчинам срочно явиться в военкомат. В администрации города заявили, что оповещение проводилось по просьбе военкомата, но пока его отменили из-за некорректной формулировки.

«Да, оповещение производится по просьбе военкомата через машины управления ГО и ЧС. Это, конечно, не означает мобилизацию всех мужчин», — сказал руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов в комментарии РБК.

Реклама

Раджабов пояснил, что приглашение касалось тех мужчин, которым должны были вручить повестки, но их «сложно найти на местах».

Реклама

«Мы понимаем, что, возможно, формулировка не совсем корректная, поэтому мы сейчас отменили это оповещение и планируем изменить формулировку», — заключил он.

Частичную мобилизацию в России начали проводить с 21 сентября. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

1

1

Реклама

Реклама