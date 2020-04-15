Власти Дании отказались от карантина в школах и детских садах

По информации «Экспресс газеты», в Дании откроют детские образовательные учреждения для детей с нулевого по пятый класс. Страна станет первой во всей Европе, кто решился ослабить ограничения.

«В столице Копенгагене заработали только 35% учреждений, а по всей стране занятия начались только в половине из 98 коммун. Остальные попросили больше времени, чтобы адаптироваться к санитарным нормам, которые продолжают действовать», — заметили в агентстве.

Школы попросили организовать социальную дистанцию в два метра, а детским садам необходимо организовать досуг в младших группах.

Многие датские родители отвергли решение властей. Петицию «Мой ребенок не лабораторный кролик» подписали уже 18 тысяч человек.