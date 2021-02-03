Власти Дагестана начали проверку сообщений о краже продуктов из школы

В социальных сетях разошлось видео, в котором человек, похожий на директора школы №3 города Каспийска Джафара Агаева, вывозил продукты питания из учебного заведения. В пресс-службе Министерства образования Дагестана «360» сообщили, что начали проверку по данному факту.

На появившемся видео мужчина признается, что взял продукты из школы во второй раз. Он уже проводил такую операцию до Нового года. Отвечая на вопрос, кому были предназначены эти продукты, похожий на директора школы мужчина неуверенно ответил, что детям.

В пресс-службе Министерства образования Дагестана заявили, что по данному факту проводится проверка.

«Пока результатов нет, проверка идет», — уточнили в ведомстве.

Одним из первых, кто обратил внимание на скандальный ролик, стал первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Не понимаю, кем надо быть, чтобы отбирать даже не у кого-то, кто способен как-то за себя постоять, а у маленьких детей», — написал он на своем канале в Telegram.

Заместитель министра отметил, что если проверка подтвердит причастность директора школы к хищению продуктов питания, то его ждут суд и запрет на работу в любом учреждении образования.

Глушко подчеркнул, что школа в Каспийске получила почти семь миллионов рублей на обеспечение питанием учеников начальных классов.

«Позвонил министру в регион и потребовал оперативно проверить ситуацию и выяснить, все ли деньги дошли до детей», — подытожил представитель федерального ведомства.

Спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов тоже не остался в стороне от начавшегося скандала. Он заявил, что региональное отделение «Единой России» приняло решение исключить Джафара Агаева из партии. Сейчас решается вопрос о снятии его с должности директора.