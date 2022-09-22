Власти Чувашской Республики решили объединить легкую промышленность в единый кластер | 360°

Общество 22 сентября 2022, 16:54 Поделиться Telegram

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Viber Власти Чувашской Республики решили объединить легкую промышленность в единый кластер

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Министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев заявил, что машиностроение, электротехника, химическая и легкая промышленности объединяться в единый кластер. Об этом написал сайт kp.ru.

Как сказано в стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики, легкая промышленность имеет большую долю в общем объеме промпроизводства региона, и здесь есть отличный фундамент для создания объединения.

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После того, как организации объединяться, их ждут налоговые льготы, кредиты со сниженной процентной ставкой, субсидии на покупку пилотной партии импортозамещающей продукции, а также освобождение от части надзорных проверок и возможность получить господдержку в больших масштабах, добавил Кондратьев.

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