Власти Чувашии введут QR-коды с 20 января

С 20 января в Чувашии начнет действовать система QR-кодов. Жителям и гостям региона можно будет попасть в гипермаркеты только при наличии сертификата о вакцинации, либо отрицательного ПЦР-теста. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на указ главы республики Олега Николаева.

«Согласно изменениям в указе, допуск в гипермаркеты площадью торгового зала более одной тысячи квадратных метров со смешанным ассортиментом будет осуществляться только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (вместе с документом, удостоверяющим личность)», — говорится в сообщении Николаева.

Власти региона напоминают, что самым эффективным средством защиты от коронавируса является вакцинация.