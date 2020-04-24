Власти Чувашии открыли парикмахерские, но оставили закрытыми кладбища

В Чувашии разрешили работу парикмахерских и салонов красоты. Такое решение принял и. о. главы республики Олег Николаев. При этом он не стал снимать ограничения на посещение кладбищ — они остаются закрытыми с 14 апреля.

«Понятно, люди хотят привести себя в порядок. Сейчас спрос очень большой. И в итоге нарушений на этом рынке очень много», — заявил и. о. главы региона.

По словам Николаева, парикмахерские открывают, чтобы «ситуация не стала неуправляемой».

Клиентов разрешено принимать только по предварительной записи. В одном зале смогут стричься не более двух человек.

Что касается кладбищ, их решили не открывать на Радоницу — день поминовения усопших, который в этом году выпадет на 28 апреля. На погребении и похоронах смогут присутствовать только близкие родственники.

На подъезде к кладбищам будут дежурить сотрудники полиции.

По данным на утро 24 апреля, в Чувашии коронавирус подтвердился у 348 человек, пятеро из них умерли, 17 выздоровели.