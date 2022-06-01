Власти Челябинской области решили ускорить программы по развитию сельских регионов

В Челябинской области власти намерены провести ряд программ для ускорения развития инфраструктуры сельской местности. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер, написало издание «Полит74.RU».

По его словам, в первую очередь в селах необходимо возводить новые школы и дороги, развивать систему здравоохранения, газифицировать домохозяйства. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы привлекать в сельские регионы молодежь и создавать для них новые рабочие места, сообщило ИА Nation News.

Руководитель регионального отделения «Российские студенческие отряды» Юрий Болдырев считает, что данный курс послужит сильнейшему экономическому росту сельской местности.