Общество 12 декабря 2022, 13:56 Власти Челябинска запретили посыпать улицы города солью

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Улицы Челябинска не будут посыпать солью в связи с поручением главы города Натальи Котовой. Об этом сообщил сайт «Полит74.RU».

По данным Nation News, противогололедные материалы будут посыпаться только на участках дорог с повышенной гололедицей.

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Отмечается, что с началом прихода в город настоящей зимы с сильными снегопадами на спецполигоны было вывезено порядка 350 тысяч кубометров. На прошедшей неделе в Челябинске работало 536 снегоуборочных машин.

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