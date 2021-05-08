Власти Челябинска отправили поздравительную открытку к 9 Мая умершему ветерану

В Челябинской области умершему ветерану прислали поздравительную открытку к 9 Мая. В местной администрации извинились и пообещали не допускать таких ошибок в будущем.

Участницу ВОВ Хадию Сафину, умершую в январе этого года, поздравило региональное правительство. Они пожелали ей здоровья, счастья и благополучия.

Родственники возмутились этой открытке. Они обратились к губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой. В Министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что списки для подготовки поздравлений от губернатора составляют территориальные управления социальной защиты населения, передал сайт 74.ru.

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«Далее обязательно проводится сверка данных с информацией ПФР и ЗАГС через единую государственную информационную систему. К сожалению, в связи с техническим сбоем данные о смерти ветерана в систему не поступили», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас сотрудники разбираются, как такое могло произойти. Они пообещали принять меры, чтобы в будущем подобного не повторялось. Также ведомство извинилось перед родственниками ветерана.