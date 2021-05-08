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    08 мая 2021, 14:59

    Власти Челябинска отправили поздравительную открытку к 9 Мая умершему ветерану

    Анастасия Калинина

    В Челябинской области умершему ветерану прислали поздравительную открытку к 9 Мая. В местной администрации извинились и пообещали не допускать таких ошибок в будущем.

    Участницу ВОВ Хадию Сафину, умершую в январе этого года, поздравило региональное правительство. Они пожелали ей здоровья, счастья и благополучия.

    Родственники возмутились этой открытке. Они обратились к губернатору Алексею Текслеру и мэру Челябинска Наталье Котовой. В Министерстве социальных отношений Челябинской области сообщили, что списки для подготовки поздравлений от губернатора составляют территориальные управления социальной защиты населения, передал сайт 74.ru.

    Власти Челябинска отправили поздравительную открытку к 9 Мая умершему ветерану | Изображение 1Источник фото: соцсети

    «Далее обязательно проводится сверка данных с информацией ПФР и ЗАГС через единую государственную информационную систему. К сожалению, в связи с техническим сбоем данные о смерти ветерана в систему не поступили», — рассказали в пресс-службе.

    Сейчас сотрудники разбираются, как такое могло произойти. Они пообещали принять меры, чтобы в будущем подобного не повторялось. Также ведомство извинилось перед родственниками ветерана.