Власти Челябинска извинились за поздравительное письмо умершему ветерану

Министерство социальных отношений Челябинска объяснило, что поздравительное письмо было послано на имя умершей труженицы Тыла Хадии Сафиной потому, что произошел технический сбой.

Об этом чиновники сообщили РИА «Новости». Ранее в одном из Telegram-каналов появилось письма за подписью челябинского губернатора Алексея Текслера и второй главой города Натальей Котовой. Они были направлены Сафиной, которая скончалась еще в январе 2021 года.

В министерстве сообщили, что списки ветеранов для поздравлений составляют территориальные управления соцзащиты. Потом их сверяют с информацией ПФР и ЗАГСа через единую госинформационную систему. Из-за технического сбоя данные о Хадие Сафиной в систему не поступили.

«В настоящее время мы разбираемся в причинах произошедшего и примем меры по исключению подобных ситуаций в дальнейшем», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве заявили, что искренне сожалеют о случившемся и приносят извинения родственникам труженицы тыла.

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