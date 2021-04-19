Власти Чехии заявили об исключении Росатома из тендера на достройку АЭС «Дукованы»

Российскую госкорпорацию «Росатом» в ближайшие дни официально исключат из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии. До участия в конкурсе не допустили также китайскую компанию.

«В течение нескольких дней Росатом будет исключен из числа компаний-кандидатов, выбранных для возможности участия в тендере», — сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью газете Pravo.

Российская госкорпорация не сможет участвовать в тендере. По словам Гавличека, Росатом не будут нанимать другие компании, участвующие в конкурсе, как субподрядчика.

Заявление об отстранении Росатома от участия в тендере на строительство нового энергоблока в Чехии прозвучало от премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в воскресенье, 19 апреля. Он сообщил, что российские спецслужбы могут быть причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке республики в 2014 году.

Помимо российской госкорпорации, заявку на участие в тендере направили американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP. Победителя определят в 2024 году. Стоимость проекта составляет шесть миллиардов евро.

Китайскую компанию в марте этого года исключили из участников тендера.