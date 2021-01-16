Власти Чечни раскритиковали блокировку аккаунта «Ахмата» на YouTube

Власти Чечни назвали абсурдом блокировку Youtube-каналов футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра печати и информации республики Ахмеда Дудаева. По его словам, это нарушение прав людей, которые любят футбол и боевые искусства. Министр отметил, что их количество достигает сотен тысяч.

«Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип „спорт вне политики“ уже давно не принимается в расчет, попраны все морально-этические нормы», — считает Дудаев.

В пресс-службе Google сообщили, что недавняя блокировка официальных YouTube-аккаунтов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat произошла из-за санкций Министерства финансов США.

По данным компании, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило физлиц и юрлиц, на которые распространяются ограничения по требованию Министерства финансов США. Заблокированные аккаунты попали в этот перечень.