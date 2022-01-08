facebook_pixel
    08 января 2022, 18:21

    Власти Чечни опровергли слухи о похищениях родственников критиков Кадырова

    Министр Чечни Дудаев опроверг слухи о массовых похищениях критиков Кадырова

    Максим Зинкин

    Власти Чечни выступили с опровержением информации о том, что якобы есть факты похищений родственников тех людей, которые критикуют главу республики Рамзана Кадырова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

    Министр уточнил, что некоторые правозащитные организации в конце 2021 года обратились к президенту РФ Владимиру Путину с информацией о массовых похищениях.

    Дудаев сообщил, что была проведена определенная работа по проверке информации, он связался с родственниками из списка «похищенных».

    Министр показал видеозаписи, на которых родственники Ахмеда Закаева и Хасана Халитова говорят, что их никто не похищал и они находятся у себя дома.

    «Они, единственное, просят вас оставить их в покое», — заявил Дудаев. Также он заверил, что в Чечне строго соблюдаются российские законы и законы республики.