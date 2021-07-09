Власти Бурятии заметили торможение коронавируса из-за локдауна

С 12 июля в Бурятии будет отменен режим всеобщей самоизоляции за исключением Кабанского района. Об этом заявили в пресс-службе правительства республики.

Локдаун действовал две недели. За это время, по данным властей, удалось снизить уровень заболеваемости ковидом, создать резерв коек, немного разгрузить медиков.

По данным главы регионального Роспотребнадзора Сергея Ханхырева, на 25% реже стали болеть подростки 15-17 лет. В 1,2 раза стали реже заражаться взрослые.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что тенденции все равно остаются тревожными, поэтому все ограничения отменяться не будут. В частности, в республике по-прежнему останутся под запретом массовые мероприятия.

С 12 июля начнет работать общепит. Фуд-корты в ТЦ смогут работать на доставку или навынос. Откроются торговые центры и комплексы. Они будут работать до 22 часов. Но детей до 14 лет туда не пустят без взрослых.

Снова начнут работать бани, сауны, парикмахерские, маникюрные, салоны красоты, массажные салоны, солярии. Но с ограничением по количеству посетителей. То же самое касается музеев и библиотек, фитнес-клубов, спортивных залов.

Вопрос по работе летних лагерей власти решили обсудить на следующем заседании оперштаба.