Власти: больных COVID-19 на Чаянде почти не осталось

Всех вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где в апреле произошла вспышка коронавируса, планируют вывезти до 1 июня. Больных COVID-19 здесь практически не осталось.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что эпидемическую ситуацию на Чаянде удалось выправить благодаря работе республиканского и федерального штабов. Его слова привел «Интерфакс».

«Сейчас уже вывезено более семи тысяч человек. До 1 июня всех, кого надо вывезти, вывезем. <...> Больных практически нет», — подчеркнул Николаев.

Республиканские власти сейчас столкнулись с еще одной сложностью: разом найти восемь тысяч людей, которые бы заменили вывезенных с месторождения сотрудников, невозможно.

«Должна вестись серьезная работа в части подготовки кадров, которые нужны для подрядных организаций „Газпрома“», — пояснил глава Якутии. Подрядчиками могут выступить организации республики. Правительство намерено заняться привлечением таких предприятий к тем или иным работам.

В 34 поселках Чаяндинского месторождения жили свыше 10 тысяч человек. С 17 апреля на Чаянде объявили карантин из-за вспышки COVID-19. С 20 мая его сняли, оставив ограничения на участках с госпиталем и изоляторами.

С месторождения планировали вывезти более восьми тысяч вахтовиков. Оставшиеся две тысячи рабочих будут обеспечивать работу Чаянды.