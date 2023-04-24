Общество 24 апреля 2023, 14:10 Власти Богородского округа ради безопасности отменили массовые мероприятия в честь Дня Победы Глава Богородского округа Сухин объявил об отмене шествия и концерта в честь Дня Победы Глава администрации Богородского округа Игорь Сухин / Telegram

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В Богородском городском округе в целях безопасности отменили массовые мероприятия в честь Дня Победы. Вместо памятного шествия и вечернего концерта устроят персональные поздравления ветеранов во дворах, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Игорь Сухин.

Он подтвердил, что на территории округа нашли беспилотник украинского производства, и это не первый дрон в Подмосковье — другим таким аппаратом в феврале пытались атаковать газораспределительную станцию под Коломной.

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Сухин объявил об отмене крупных праздничных мероприятий, несмотря на то, что к ним почти все готово.

«Уверен, все понимают, что вопросы безопасности всегда были и будут на первом месте. <…> Парад на площади Победы, вечерний концерт мы отменим, чтобы избежать большого скопления людей», — написал глава.

Вместо общего шествия у домов ветеранов устроят индивидуальные концерты, возложат цветы в память о погибших на Великой Отечественной войне солдатах, проведут концерты в Домах культуры и образовательных учреждениях.

Сухин призвал жителей Богородского присоединиться к Бессмертному полку в новом формате — показать фотографии погибших родственников в окнах, на автомобилях и в соцсетях.

Дрон длиной три метра, сломанный пополам, нашли в лесном массиве на территории СНТ «Заря», сообщили «Известия».