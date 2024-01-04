Общество 04 января 2024, 10:11 Власти Белгородской области заменят окна поврежденных при обстрелах домов Гладков: 14 предприятий изготовят окна для поврежденных домов Белгорода РИА «Новости»

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В Белгородской области 14 предприятий начали изготавливать стеклопакеты для пострадавших в результате обстрелов украинских боевиков домов в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сам посещал предприятия, работы начались, поэтому проблем никаких нет. Уже восстановили 400 квадратных метров, предстоит выполнить еще порядка 3000 „квадратов“», — написал он.

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По словам Гладкова, в двух наиболее пострадавших квартирах по Народному бульвару и проспекту Славы стартовали внутренние отделочные работы.

«Проведем с утра совещание, посмотрим на работу. Решим, какие еще меры нужно предпринять, чтобы увеличить ее скорость без потери качества», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что оперативный штаб Белгородской области рассмотрит вопрос продления зимних школьных каникул до 19 января в связи с обстрелами со стороны ВСУ.