04 января 2024, 10:11
Власти Белгородской области заменят окна поврежденных при обстрелах домов
Гладков: 14 предприятий изготовят окна для поврежденных домов Белгорода
В Белгородской области 14 предприятий начали изготавливать стеклопакеты для пострадавших в результате обстрелов украинских боевиков домов в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сам посещал предприятия, работы начались, поэтому проблем никаких нет. Уже восстановили 400 квадратных метров, предстоит выполнить еще порядка 3000 „квадратов“», — написал он.
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По словам Гладкова, в двух наиболее пострадавших квартирах по Народному бульвару и проспекту Славы стартовали внутренние отделочные работы.
«Проведем с утра совещание, посмотрим на работу. Решим, какие еще меры нужно предпринять, чтобы увеличить ее скорость без потери качества», — добавил губернатор.
Ранее стало известно, что оперативный штаб Белгородской области рассмотрит вопрос продления зимних школьных каникул до 19 января в связи с обстрелами со стороны ВСУ.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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