Власти Белгородской области проверят подвалы для размещения жителей при обстрелах | 360°

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Власти Белгородской области проверят подвалы для размещения жителей при обстрелах

Губернатор Гладков поручил проверить подвалы для размещения жителей при обстрелах

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В Белгородской области проведут проверки готовности подвальных помещений к возможному временному размещению жителей в случае ракетных ударов со стороны Украины. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства региона.

Распоряжение о проведении таких проверок отдал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперативного штаба. Ранее управляющие компании уже получили распоряжение навести порядок во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ.

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Помимо этого, Гладков обратил внимание на то, что жители должны быть максимально информированы о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также Правила оказания первой медицинской помощи.

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«Важно, чтобы каждый житель области понимал, что ему делать и как себя вести в той или иной экстремальной ситуации. К сожалению, такие требования времени.», — заявил губернатор.

Он указал на, что в регионе нужно подготовить очень доступные и понятные видеоролики и справочные материалы. Работа по их распространению должна быть системной, добавил Гладков.

Информационные материалы будут распространять в образовательных, социальных и медучреждениях, на предприятиях, в СМИ и соцсетях.

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

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