Общество 04 июля 2023, 23:37 Власти Белгородской области подсчитали ущерб от обстрелов ВСУ Белгородский губернатор Гладков оценил восстановление региона в 20 млрд рублей РИА «Новости»

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Массированные обстрелы со стороны украинских войск нанесли серьезный ущерб жилым домам, инфраструктуре и производству Белгородской области. Для восстановления региона необходимо выделить 20 миллиардов рублей. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на заседании генерального совета партии «Единая Россия» выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что выпущенные украинскими войсками снаряды полностью разрушили пять многоквартирных и 81 частный дом. Ремонт необходим еще 1200 домам и квартирам местных жителей.

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«Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно: пять миллиардов — на восстановление жилья, десять миллиардов — на восстановление предприятий, более пяти миллиардов — на восстановление учреждений социальной сферы», — заявил Гладков.

В конце июня глава Белгородской области сообщил, что в самом пострадавшем от обстрелов ВСУ городском округе Шебекино началось обследование поврежденных снарядами домов, чтобы оценить их пригодность к дальнейшему проживанию. Он подчеркнул, что эту работу нужно провести быстро, чтобы приступить к скорейшему восстановлению.

Белгородская область находится под постоянными и массированными обстрелами со стороны украинских войск. Только за понедельник, 3 июля, на хутор Старый в Волоконовском районе прилетели 45 минометных снарядов. Также под обстрелами оказались села Тишанка и Нехотеевка. В последнем населенном пункте один из боеприпасов повредил линию электропередач.