Общество 11 декабря 2022, 10:16 Власти Белгородской области отказались от закупок новогодних украшений Губернатор Гладков сообщил об отказе закупок новогодних украшений в Белгородской области РИА «Новости»

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Власти Белгородской области не станут закупать новые элементы новогоднего декора, а используют старые запасы. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Все областные и муниципальные закупки мы отменили. Затраты сократили, у нас осталось то, что использовали в прошлые годы», — написал он.

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Гладков подчеркнул, что полностью отменять новогодние праздники не совсем правильно.

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«Иногда слышу разговоры об отмене праздников из-за непростой ситуации. Поводы для радости должны быть, жизнь продолжается. Должны радоваться взрослые и дети, отменять сам праздник как-то неправильно», — добавил глава.

Губернатор пожелал землякам, чтобы в новом году Россия добилась победы на фронте и вернулась к счастливому и мирному развитию.

Ранее ВЦИОМ провел опрос по необходимости новогоднего оформления на грядущие новогодние праздники. Около 70% россиян считают, что традиционное украшение улиц стоит сохранить, однако закупать новые элементы оформления и иллюминации не стоит.