Общество 25 ноября 2023, 09:25 Впервые за полгода в Белгородской области не зафиксировали обстрелов за стуки Губернатор Гладков: за сутки в Белгородской области обстрелов не зафиксировали РИА «Новости»

Читать 360tv в

За прошедшие сутки на территории Белгородской области не произошло обстрелов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Ни одного обстрела не зафиксировали по территории Белгородской области за прошедшие сутки», — написал он.

Реклама

Как обратило внимание РИА «Новости», данные об обстрелах Гладков не привел впервые за полгода.

Регион часто попадает под удары артиллерии и беспилотных летательных аппаратов украинских военных. В пятницу, 24 ноября, под огнем ВСУ оказалось село Козинка. Гладков сообщал, что осколочные ранения получил местный житель, его экстренно доставили в Центральную районную больницу.

Неделю назад, 17 ноября, украинские боевики сбросили взрывное устройство на село Новая Тавложанка, пострадал частный жилой дом, началось возгорание.

Представитель МИД России Родион Мирошник заявлял, что ежедневно ВСУ наносят до 300 ударов по гражданским объектам на территории страны.