Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 09:38)

Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Власти Белгорода продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 сентября

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Срок действия «желтого» уровня террористической опасности вновь продлили в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«До 22 сентября в регионе действует „желтый“ уровень террористической опасности. Это позволяет нам правильно скоординировать усилия власти, правоохранительных органов и повысить вашу бдительность, уважаемые друзья», — написал он.

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По его словам, подобная мера является необходимой в текущей ситуации.

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Изначально высокий уровень террористической опасности в Белгородской области ввели 11 апреля. После этого его уже несколько раз продлевали.

Подобные меры действуют и в других регионах России, граничащих с Украиной. Среди них — Курская область и Севастополь.

С начала специальной военной операции России на Украине со стороны противника неоднократно случались попытки обстрелов приграничных территорий Курской и Белгородских областей. Также власти регионов сообщали о случаях диверсий.

Кроме того, в двух приграничных селах действует режим чрезвычайной ситуации. Дистанционное обучение с 1 сентября ввели в школах, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне в девяти районах Белгородской области.

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