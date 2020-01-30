Власти Башкирии успешно провели антикриминальный эксперимент в неспокойном районе Уфы

По данным издания, горожане неоднократно обращали внимание Хабирова на частые случаи уличного хулиганства и разбоя в Инорсе. Власти республики решили профилактировать криминогенный район.

По словам Хабирова, за считанные месяцы было установлено видеонаблюдение, освещено больше улиц и дворовых территорий. Кроме того, открылся дополнительный пункт полиции и увеличено число патрулей. Это дало результат — за год преступность снизилась на 40%.

«Будем распространять эту практику на всю республику», — заверил глава Башкирии.