Власти Башкирии подсчитали запас продовольствия в регионе

В Курултае прокомментировали уровень цен на основную часть продуктов. По сравнению с прошлым годом аналогичного периода (март–апрель) цены в основном не изменились. Исключение составили: гречка, сахар и мука.

Из-за пандемии коронавируса зафиксирован рост цен на лимоны, имбирь и чеснок.

«Нет оснований опасаться дефицита товаров в Башкирии на фоне пандемии. Запасы продовольствия с учетом текущего спроса оцениваются до 136 дней торговли, а по непродовольственной группе — до 155 дней», — заявил депутат Константин Толкачев.