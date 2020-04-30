    30 апреля 2020, 11:34

    Власти Башкирии подсчитали запас продовольствия в регионе

    Анастасия Кременчугская

    Власти Башкирии подсчитали запас продовольствия в регионе и рассказали об изменении цен на некоторые позиции продуктов. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    В Курултае прокомментировали уровень цен на основную часть продуктов. По сравнению с прошлым годом аналогичного периода (март–апрель) цены в основном не изменились. Исключение составили: гречка, сахар и мука.

    Из-за пандемии коронавируса зафиксирован рост цен на лимоны, имбирь и чеснок.

    «Нет оснований опасаться дефицита товаров в Башкирии на фоне пандемии. Запасы продовольствия с учетом текущего спроса оцениваются до 136 дней торговли, а по непродовольственной группе — до 155 дней», — заявил депутат Константин Толкачев.